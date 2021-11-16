Yolda yürürken 10’uncu kattan ‘atlayan’ kadının üzerine düştüğü kişi: Doktor 2 yıl boyunca çalışamayacağımı söyledi

Elazığ'da 10 Kasım günü 10'uncu kattan atladığı iddia edilen Rahaf Muhammed adlı kadının üzerine düştüğü Vedat Güven, hastaneden taburcu edildi. Sırtında ve omurgasında kırıklar meydana geldiğini, doktorun kendisine 2 yıl boyunca çalışamayacağını, sonrasında da ağır işler yapamayacağını söylediğini aktaran Güven, "Bu durumdan dolayı mağdurum" dedi.

Hastanede yapılan başarılı operasyonların ardından Güven, bugün belindeki 8 platin ile taburcu oldu. Olayı hatırlamadığını aktaran Vedat Güven, “Aklıma bir şey gelmiyor. Olaydan 2-3 gün sonraki görüntüleri görünce aklıma geldi. Kadın intihar etmiş, üzerime düşmüş. Görüntülerde zaten ben yerde yatıyorum. Sonra gözümü açınca kendimi hastanede buldum, aklıma bir şey gelmiyor.

İnşaattan çıktım eve geliyordum. Olay günü eve gelirken de bu kaza oldu. Sırtımda ve kaburgalarımda kırıklar var. Sol kolumda da kırıktan şüpheleniyorlar onun için tekrar hastaneye gidip göstereceğiz. 8 tane platin takmışlar. 2 hafta sonra tekrar muayeneye gideceğiz. Doktor bana 1-2 yıl boyunca çalışamayacağımı ondan sonra da ağır iş yapamayacağımı söyledi. Bu durumdan dolayı mağdurum. Orada binlerce insan gelip geçiyor ama bu olay benim başıma geldi. Ölen kadından şikayetçi olup olmadığım soruldu. Sonuçta kadın ölmüş, neden şikayetçi olayım. Aklıma olayla ilgili hiçbir şey gelmiyor. 3 gün boyunca bir şey hatırlamıyorum. Ameliyattan çıktıktan sonra bilincim yerine gelmeye başladı” dedi.

TIKLAYIN - 10'uncu kattan atladığı iddia edilen kadın, caddede yürüyen bir kişinin üzerine düştü