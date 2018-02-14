T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolda yaralı bulunan kartala tedavi

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ’nin Sarıoğlan ilçesinde, yolda yaralı bulunan kartal tedaviye alındı

14 Şubat 2018 13:03

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ’nin Sarıoğlan ilçesinde, yolda yaralı bulunan kartal tedaviye alındı.
İlçede yaşayan Ali Caner (26), Kayseri- Sivas karayolunun Sarıoğlan yol ayrımında asfalt yolda uçmakta zorluk çeken yaralı bir kartal buldu. Caner, yaralı kartalı önce ilçe tarım müdürlüğüne sonra belediyeye götürdü. Yaralı kartal daha sonra tedavisi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi\'ne götürüldü. Kartalın kanatları ve sol ayağından yaralı olduğu, bilinçsiz avcılar tarafından yaralanmış olabileceği ifade edildi

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYASARIOĞLAN Kayseri DHA KAYSERİnin SarıoğlanAli CanerKayseri SivasSarıoğlanCanerYaralıErciyesVeteriner FakültesiKartalın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24