Yolda yaralı bulunan kartala tedavi

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ’nin Sarıoğlan ilçesinde, yolda yaralı bulunan kartal tedaviye alındı.

İlçede yaşayan Ali Caner (26), Kayseri- Sivas karayolunun Sarıoğlan yol ayrımında asfalt yolda uçmakta zorluk çeken yaralı bir kartal buldu. Caner, yaralı kartalı önce ilçe tarım müdürlüğüne sonra belediyeye götürdü. Yaralı kartal daha sonra tedavisi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi\'ne götürüldü. Kartalın kanatları ve sol ayağından yaralı olduğu, bilinçsiz avcılar tarafından yaralanmış olabileceği ifade edildi



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