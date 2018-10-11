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Yolda takip ettiği kadını görüntüledi, linçten polis kurtardı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, caddede yürüyen S

11 Ekim 2018 15:45

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde, caddede yürüyen S.K. adlı kadını takip edip, cep telefonuyla görüntüleyen E.A. (32), durumu fark eden vatandaşlarca dövüldü. Polisin linçten kurtardığı evli E.A.\'nın telefonunda, başka kadınlara ait görüntüler de bulundu.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde lastik üretimi yapan fabrikada işçi E.A., bugün saat 11.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi Murat Caddesi\'nde yürüyen S.K. adlı kadını takip etmeye başladı. E.A., bir süre takip ettiği kadını cep telefonuyla görüntüledi. Çevredeki esnaf durumu fark edince şüpheliyi durdurarak telefonunu elinden aldı. Telefonda S.K.\'nin yolda yürürken çekilmiş görüntülerini gören esnaf ve çevrede toplanan vatandaşlar, E.A.\'yı dövmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.A.\'yı vatandaşların elinden güçlükle kurtararak polis merkezine götürdü. Telefonunda başka kadınlara ait videoların da olduğu öğrenilen E.A., işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

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