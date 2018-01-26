Yolda mahsur kalan araçlara kumanya dağıtıldı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (KONYA), (DHA)- KONYA\'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kenti Antalya\'ya bağlayan karayolunda kamyon ve TIR gibi araçların geçişlerine izin verilmedi. Seydişehir Belediyesi\'de yolda mahsur kalan sürücülere kumanya dağıttı.

Konya\'da dün akşam saatlerinde başlayan ve bugünde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Konya- Antalya karayolunun Seydişehir- Akseki arasında kamyon ve TIR gibi araçların, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle geçişlerine izin verilmedi. Seydişehir Belediyesi\'de yolda mahsur kalan araçlara tek tek kumanya dağıttı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, \'\'Akşam saatlerinde yeniden etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Özellikle 10\'uncu kilometrede bulunan kaçış rampasından itibaren sürücüler güçlükle ilerlerken çekici türü araçlara ise dün akşam saatlerinden itibaren izin verilmiyor. Marangozlar Kavşağında Bölge trafik ekiplerimiz tarafından çekici türü araçlar bekletilirken diğer araçların ise zincir ve kar lastikleri kontrol ediliyor. Bizde belediye yolda mahsur kalan araçlara yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz\'\' dedi.

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