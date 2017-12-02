Yolda karşılaştığı kadına tecavüze kalkıştı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, hastanede tedavi gören kızının yanında refakatçi olarak sabahladıktan sonra işyerine gitmek üzere yola çıkan 48 yaşındaki Ş.K.\'yi dövüp, bıçak zoruyla götürdüğü inşaatta tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edilen 28 yaşındaki Ahmet Y., polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen pazar günü saat 06.00 sıralarında, Saraylar Mahallesi\'nde Bayramyeri Meydanı\'nda meydana geldi. Tekstil işçisi, evli ve 2 çocuk annesi Ş.K., Denizli Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören kızının yanında sabaha kadar refakatçi olarak kaldı. Sabah eşinin hastaneye gelmesiyle Ş.K., çalıştığı tekstil fabrikasına gitmek için ayrıldı. İddiaya göre, Ş.K., Bayramyeri Demirciler Caddesi\'nde yürürken önünü alkollü olduğu ileri sürülen Ahmet Y. kesti. İlişkiye girmek istediğini söyleyen Ahmet Y.\'ye, Ş.K. sert tepki gösterdi. Ahmet Y., ardından kadını dövmeye başladı. Şoka giren Ş.K.\'yi bıçak zoruyla bir inşaata götüren ve kıyafetlerini zorla çıkartan Ahmet Y., kadına tecavüz etmek istedi. Ahmet Y., daha sonra, kendisine direnen Ş.K.\'yi Gökpınar Barajı bölgesine götürmek istedi. Bu sırada Ahmet Y.\'nin elinden kurtulan Ş.K., polise sığınarak yardım istedi.

Ş.K.\'nin ifadesiyle soruşturma başlatan Denizli Emniyeti Asayiş Şubesi ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki tüm işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 155 işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Ahmet Y. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ahmet Y., bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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