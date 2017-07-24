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Yolda çıplak yürüyen kişi gözaltına alındı

Çıplak vatandaşın akli dengesi yerinde olmadığı iddia ediliyor

24 Temmuz 2017 18:00

Çorum’da cadde üzerinde çırılçıplak yürüyen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Çorum’un en işlek yerlerinden olan Cemilbey Caddesi üzerinde dün akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, çıplak olarak yürümeye başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir süre yürüyen adamı, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yakaladı. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen ve adı açıklanmayan kişi, ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

 

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