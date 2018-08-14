T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolda bulunan yılan kartalı tedaviye alındı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da yol kenarında vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan yılan kartalı, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı

14 Ağustos 2018 16:41

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da yol kenarında vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan yılan kartalı, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi\'nde tedaviye alındı.
Burdur\'da yol kenarında bitkin halde bulunan yılan kartalı, tedavi edilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6\'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şube Müdürlüğü veteriner hekimi tarafından incelenen yılan kartalının yaralı olmadığı ancak halsiz olduğu tespit edildi. Yılan kartalı ilk muayenesinin ardından Lisinia Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne gönderildi. Tedavisine başlanan yılan kartalı, tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, \"Tüm vatandaşlarımızdan tabiatta gördükleri yaralı ve yardıma muhtaç hayvanları şube ve bölge müdürlüklerimize bildirmesini rica ediyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADANBURDUR DHA BURDURLisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon MerkeziBurdurTarımOrman Bakanlığı Doğa KorumaMilli Parklar Genel MüdürlüğüBölge Müdürlüğü BurdurMüdürlüğüYılanLisinia Yaban Hayatı Tedavi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24