Yolda bozulan aracı tamire geldi; TIR çarptı, hayatını kaybetti!

İstanbul Başakşehir'de, yolda bozulan aracı kontrol ettiği sırada TIR'ın çarptığı tamirci hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de yaralandı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda seyir halindeyken bozulan aracın sürücüsü, olay yerine tamirci çağırdı. Aracı tamir için gelen bir kişi, otomobilini yol kenarına park ederek bozulan aracı kontrol etmeye başladı.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen TIR, bozulan araç ile tamircinin otomobiline çarptı.

Kazada, TIR'ın altında kalan tamirci, olay yerinde hayatını kaybetti. TIR'ın ve diğer aracın sürücüsünün de yaralandığı kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı iki sürücü hastaneye kaldırıldı. Tamircinin cenazesi, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından morga kaldırılacak.