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Yolcuya tecavüz etmeye çalışan halk otobüsü şoförü tutuklandı

Otobüs şoförü iddiaları kabul etmedi

23 Eylül 2016 23:45

Kocaeli’nin Gebze İlçesi'nde özel halk otobüsüne binen  M.E.'ye tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edilen otobüs şoförü H.A. tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, önceki gece Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde meydana geldi. Gebze-Kirazpınar hattında çalışan özel halk otobüsünün şoförü H.A., otobüse binen  M.E.'yi taciz etti. 

H.A. daha sonra otobüsün iç lambalarını ve kamerasını kapatarak bir ara sokağa girdi. H.A., M.E’ye tecavüz girişiminde bulundu. M.E. ile şoför arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Tacizcisinden kurtulup kendisini otobüsten dışarı atan M.E. polise giderek şikayette bulundu. 

Harekete geçen ekipler, tacizci otobüs şoförü H.A.'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen H.A. iddiaları kabul etmedi. 

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