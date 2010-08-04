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Dünya

YOLCULARI TRENDE UNUTTULAR LONDRA (A.A)

04 Ağustos 2010 18:40

-YOLCULARI TRENDE UNUTTULAR LONDRA (A.A) - 04.08.2010 - İngiltere ile Fransa arasında bulunan Manş Tünelindeki demiryolu hattında yolcu ve yük taşıyan Eurotunnel şirketinin çalışanları, trenlerin boşaltılması sırasında yolcuları unutunca, 20 yolcu İngiltere'nin Folkestone kentinden Fransa'ya gittikten sonra geri döndü. Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen cumartesi Folkestone'dan hareket eden tren Fransa'nın Calais durağına geldiğinde personel, yakıt kaçağı yüzünden boş bırakılan bir vagonun arkasındaki yolcuların bulunduğu vagonu boş olduğunu sanarak kapıları açmadı. Tren İngiltere'ye geri döndüğünde yolcuları fark eden görevliler ne yapacaklarını bilemezken, yolcular 3. kez yola çıktılar. Eurotunnel sözcüsü, bunun 16 yıllık işletme tarihinde ilk kez başlarına geldiğini ve üzüntülerini birçok kez yolculara illettiklerini belirterek, konuyla ilgili soruşturma açıldığını kaydetti.

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