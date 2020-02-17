Yolcular üç ayrı kıtaya dağıldı, karada başbakan ellerini sıktı: Boşaltılan Westerdam gemisinin yolcularından birinde Koronavirüs tespit edildi

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İçinde Koronavirüs taşıyan yolcular bulunduğundan şüphelenildiği için iskelede karantina altına alınan Westerdam isimli cruise gemisi, içindeki kimsenin enfekte olmadığına dair verilen güvencelerin ardından Kamboçya'da boşaltıldı. Ancak gemi boşaltıldıktan kısa süre sonra Malezya'daki Kuala Lumpur Havalimanı'nda gemiden inen bir yolcunun Koronavirüs taşıdığı tespit edildi.

Gemi boşaltıldıktan sonra yüzlerce yolcu indikleri kenti gezmeye, veya havalimanına yönelerek evlerine doğru yola çıktı. Gemiden inen yolcuları limanda Kamboçya Başbakanı Hun Sen karşıladı.

New York Times'ın aktardığına göre gemiden inen yolcular üç ayrı kıtaya dağıldı. Bu sebeple gemiden inen bir yolcuda Koronavirüs tespit edilmesi dünyanın farklı noktalarındaki sağlık yetkililerinde büyük panik yarattı. Sağlık yetkilileri, salgının büyümesini engellemenin yollarını arıyor ve yolcuların yaratabileceği problemin ne kadar büyük olabileceğini tespit etmeye çabalıyor.

Yolcuların Westerdam'dan inmeden önce enfeksiyon için ne kadar iyi tarandığı bilinmiyor. Uzmanlar, salgının büyümesini engellemenin en iyi yönteminin gemiden inen her yolcuyu bulup, iki haftalığına karantina altına almak olacağını ifade etti.