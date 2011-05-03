Yolcular rötar yapan treni ateşe verdi

T24

Her şey pazartesi sabahı, Arjantin başkenti Buenos Aires'e banliyölerden yolcu taşıyan Sarmiento hattında bir trenin raydan çıkmasıyla başladı. Binlerce kişinin işe gitmek için kullandığı hatta tüm tren seferleri aksadı.Bir türlü yola çıkamayan, bir kısmı da trenlerde mahsur kalan yolcular, bu hat üzerinde en az sekiz vagonu ateşe verdi. Öfkeleri bununla da dinmeyen yolcuların bazıları, bilet satış makinalarını söktükleri gibi demiryolunun üzerine attı.Trenlerin ateşe verildiği istasyonların yakınlarındaki yolların etrafı kaplayan duman tabakası yüzünden trafiğe kapatılması, kargaşayı daha da arttırdı. Olaylar hızla Haedo istasyonundan yakındaki Ramos Mejia ve Cuidadela istasyonuna sıçradı. Yolcular, olay yerine gelen itfaiyecileri taşa tuttu.Banliyö hattını işleten Trenes de Buenos Aires şirketi sabotajdan kuşkulandığını bildirdi. Şirket sözcüsü Gustavo Gago, "Trenlerin neredeyse aynı anda ateşe verilmesi ilginç. Her üç istasyonda da güvenlik kameralarına zarar verilmesi, örgütlü ve kasıtlı bir eylem olduğunu düşündürüyor."Polis durumun kontrol altına alındığını ve üç kişinin tutuklandığını açıkladı. Trenlerin sık sık geciktiği Arjantin'de, tren yolcuları daha önce de şiddete başvurmuştu.