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Yolcular ifade veriyor İSTANBUL (A.A) 

12 Kasım 2011 12:26

-Yolcular ifade veriyor  İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - İzmit-Gölcük seferi sırasında kaçırıldıktan sonra demirletildiği Silivri açıklarında operasyon düzenlenen ''Kartepe'' adlı deniz otobüsündeki yolcular, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra getirildikleri Silivri Polis Merkezinde ifade vermeye başladı. Deniz otobüsünden polis kontrolünde kıyıya çıkarılan 18 yolcu ve 2 stajyer, Silivri'ye bağlı Selimpaşa sahilinde bekletilen ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirildi. Yolcular daha sonra, ifadeleri alınmak üzere Silivri Polis Merkezi'ne getirildi. Kaçırılan deniz otobüsünde bulunan yolculardan üzerinde okul çantası ve üniforması bulunan 15 yaşındaki 24 Kasım Anadolu Lisesi öğrencisi Berkay Durdu, polis merkezinden çıkışı sırasında  gazetecilere yaptığı açıklamada, Gölcük'te oturduğunu, İzmit'e okula gidip geldiğini, bu nedenle deniz otobüsünde bulunduğunu söyledi. Durdu, daha sonra kendisini almaya gelen babasıyla birlikte polis merkezinden ayrıldı.  Van'daki arama kurtarma ekiplerinde gönülü olarak çalışan Ceyhun Tezer (28) de İzmit'ten Gölcük'teki evine dönmek için deniz otobüsüne bindiğini, deniz otobüsü hareket ettiğinde her şeyin bir anda olduğunu, ne olduğunu görmediklerini anlattı.  Yolculuğun, normalde 20 dakika sürdüğünü, ancak zamanın uzaması ve feribotun istikametinin değişmesi üzerine tüm yolcuların feribotun kaçırıldığını düşündüğünü belirten Tezer, şunları söyledi: ''Teröristin kendisini hiç görmedik. Ama kaptan köşkünden, telefonla polisle görüştüğünü duyduk. Karamürsel, Yalova ve İstanbul'dan geçtiğimizi gördük. Bu arada, deniz otobüsünde izlediğimiz televizyonlardan kaçırıldığımızı anladık. Ailemizle sık sık telefonla görüştük. Feribotun mürettebatı tarafından çay servisi yapıldı yolculara.  Polis tarafından, yolcuların cep telefonlarına, terör örgütüne mensup bir teröristin vesikalık fotoğrafı gönderildi. Sabah saatlerine kadar gemideki bekleyişimiz sürdü. Sabah saatlerinde SAT komandolarını gördük. 6 el ateş edildi. Her şey 10 dakikada bitti. Operasyon sonrası Allah'a dua ettik 'Şükürler olsun' diye. Operasyondan sonra da tüm yolcular kıyıya çıkarıldı.''

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