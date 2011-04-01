-YOLCULAR BAYILDI UÇAK OHIO'YA YÖNELDİ DAYTON (A.A) - 01.04.2011 - Amerikan Havayolları'nın (AA), Washington-Chicago seferinin yapan bir uçağının, yolculardan 4'ünün bayılması ve 2'sinin başdönmesi şikayeti üzerine Ohio'ya yönlendirildiği bildirildi. Havayolları sözcüsü Ed Martelle, 140 kişinin bulunduğu uçakta sersemlik hissi ve baş dönmesi şikayeti üzerine pilotun oksijen maskelerinin takılmasını sağladığını, ardından uçağı, durumu bildirdiği Ohio'daki Dayton Havaalanı'na indirdiğini kaydetti. Rahatsızlanan yolcuların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, bu yolcuların durumları hakkında bilgi verilmedi. Yolcuların başka bir uçakla nakledileceğini açıklayan havayolları sözcüsü, rahatsızlıkların nedenini belirlemek üzere soruşturma yapıldığını bildirdi.