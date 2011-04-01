T24 LogoT24 Logo
Dünya

YOLCULAR BAYILDI UÇAK OHIO'YA YÖNELDİ DAYTON (A.A)

01 Nisan 2011 23:19

-YOLCULAR BAYILDI UÇAK OHIO'YA YÖNELDİ DAYTON (A.A) - 01.04.2011 - Amerikan Havayolları'nın (AA), Washington-Chicago seferinin yapan bir uçağının, yolculardan 4'ünün bayılması ve 2'sinin başdönmesi şikayeti üzerine Ohio'ya yönlendirildiği bildirildi. Havayolları sözcüsü Ed Martelle, 140 kişinin bulunduğu uçakta sersemlik hissi ve baş dönmesi şikayeti üzerine pilotun oksijen maskelerinin takılmasını sağladığını, ardından uçağı, durumu bildirdiği Ohio'daki Dayton Havaalanı'na indirdiğini kaydetti.              Rahatsızlanan yolcuların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, bu yolcuların durumları hakkında bilgi verilmedi. Yolcuların başka bir uçakla nakledileceğini açıklayan havayolları sözcüsü, rahatsızlıkların nedenini belirlemek üzere soruşturma yapıldığını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24