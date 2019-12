Yolcular anlatıyor: Şaka zannettik

THY reklamı durdurdu

İşte kule ile kokpit konuşmaları:

İnişe geçtiği sırada A-9 otoyolunun hemen yanında bulunan Schiphol Havaalanı’nın pistine 500 metre kala tarlaya çakılan ve üç parçaya ayrılan uçağın yolcularından Hüseyin Tümer, parçalanan bölümden yara almadan kurtuldu.



Tümer, kaza öncesi yaşananları CNN Türk’e anlattı. İnsanların panik içinde olduğu belirten ve ‘Ben de şu an şoktayım’ diyen Tümer şunları söyledi:

“Uçak birden toprak alana doğru alçaldı. Biz şaka yapıyor zannettik. Türbülansa girdik zannettik. Sonra çok hızlı yere düşüverdik. Uçak yere düşünce çok fazla kurtulan olmadığını düşünüyorduk.



Bulunduğum bölümde kopma vardı, açık kalan bölümden kendimi dışarı attım. Durumu anlattığımız insanlar şaka yaptığımızı sandı. Yardım ekipleri de geliyor, yaralılara müdahale ediliyor. Ama daha fazla sağlık ekibi bekliyoruz. 15-20 kişi yaralı var diye görüyorum. Kiminin bacağı kırıldı, kimin kolu kırıldı. Bir hostesin ağır yaralı olduğunu gördüm. Hemen ambulanslar olay yerine geldi"



Herşey 3-5 saniyede olup bitti



Akbank Hollanda Genel Müdürü Tuncer Mutlucan da, kaza öncesi ve anını şöyle anlattı:

"Uçak hava boşluğuna düşmüş gibi oldu. Uçağın kontrolden çıktığını hissettik. Uzun süre düşme olmadı, 5-10 saniye içinde oldu. Sert bir darbe gerçekleşti. İçeride panik ve bağrışmalar yaşandı. Kendi imkánımla çıktım."



Mutlucan, her şey saniyeler içerisinde olduğu için düşüş sırasında değil, uçak durduktan sonra panik yaşandığını ifade ederken, kuyruk bölümünde oturduğunu söyleyen bir başka yolcu Kerem Uzel de "Bağrışmalar oldu, piste 600 metre kadar bir mesafede çakıldık" dedi. Mutlucan da "biz ne oluyor diyene kadar yere inmiştik bile" diye konuştu.



Hava boşluğu ihtimali



Pilotun son anonsunun, olağan iniş anonsu olduğunu, anonsta, "15 dakika sonra inmiş olacağız" dendiğini ifade eden Mutlucan, "Ama 7-8 dakika sonra çakıldık. Bir hava boşluğu gibi bir şey oldu ve uçak aniden alçaldı" dedi.



Uçaktan kendisinin çıktığını anlatan Mutlucan, "benimle birlikte 15-20 kişi de uçaktan kendisi çıktı. Geride kalanlar, sıkışanlar da vardı, onları da gelen ekipler çıkardı. Yeteri kadar ambulans geldi, yolculara yardım etti" diye konuştu.



‘Yere çakıldığını gördüm’



Başka bir görgü tanığı da olayı şöyle anlattı: "Sağ tarafımda 500 metre yükseklikte probleme girdiğini ve yere çakıldığını gördüm. Şu an otoban kenarındayız. Polis güvenlik görevlileri hepsi burada. Ölen ya da yaralanan yokmuş. Bagajlar etrafa saçılmış."



Uçağa binmekten son anda vazgeçti



Uçağa binmekten son anda vazgeçen Hollandalı Peter Black, Atatürk Havalimanı'na gelerek uçakta bulunan arkadaşı hakkında bilgi aldı.

İstanbul-Amsterdam seferini yapan "Tekirdağ" isimli uçakla Hollanda'ya gitmek için bilet ayırtan Peter Black, biletini iptal ederek KLM Havayolları'ndan bilet aldığını söyledi. Bir arkadaşının düşen uçakta bulunduğunu belirten Black, telefonla ulaştığı arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Black, "Telefonla görüştüm, acil çıkış kapısındaymış. Sağlık durumu iyi" dedi