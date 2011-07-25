-YOLCU VAPURU DENİZ FENERİNE ÇARPTI İZMİR (A.A) - 25.07.2011 - İzmir'de deniz fenerine çarpan ve ön bölümü zarar gören Karşıyaka Konak seferini yapan yolcu hatları vapurunun yarısı suya gömüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzdeniz'e ait ''İhsan Alyanak'' isimli yolcu vapuru, Konak iskeleden hareket ettikten kısa süre sonra deniz fenerine çarptı. Ön tarafı zarar gören kaptan Abdurrahman Özdemir yönetimindeki vapur, Konak iskeleye döndü ve 200 yolcusunu indirdi. Yarısı suya gömülen vapurda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Kazanın, vapurun dümeninin kilitlenmesi sonucu yaşandığı öne sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.