Yolcu uçaktan atladı

Kanada'da küçük bir uçağın yolcularından biri, 7 bin metre irtifadayken uçağın kapısını açarak boşluğa atladı.



Polis yetkilileri, King Air 200 tipi 2 motorlu uçağın, kuzeybatıdaki Yellowknife’dan 2 yolcuyla birlikte havalandığını, 20 yaşlarındaki yolcunun, uçak Cambridge Bay’e inmeden kısa bir süre önce uçaktan atladığını söyledi. Uçağın 2 pilotu genci sakinleştirmek için ellerinden geleni yaptı ancak başarısız oldu. Akıl sağlığının yerinde olmadığı sanılan genç, 7 bin metre irtifadayken uçağın kapısını açarak kendini boşluğa bıraktı. Gencin cesedinin bulunamadığı belirtildi.





