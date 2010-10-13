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Dünya

YOLCU UÇAĞININ PİLOTU HAVADA ÖLDÜ DOHA (A.A)

13 Ekim 2010 18:47

-YOLCU UÇAĞININ PİLOTU HAVADA ÖLDÜ DOHA (A.A) - 13.10.2010 - Katar Havayolları'nın Manila-Doha seferini yapan uçağının pilotunun, uçuş sırasında öldüğü bildirildi. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, QR 645 sefer sayılı yolcu uçağının pilotunun, Manila'dan Katar'ın başkenti Doha'ya yapılan uçuş sırasında hayatını kaybettiği belirtildi. Uçağın bu nedenle zorunlu olarak Kuala Lumpur'a indiği belirtilen açıklamada, pilotun ölüm nedeni, adı ve milliyeti belirtilmedi. Kuala Lumpur'da başka bir ekip tarafından devralınan uçağın, indikten iki saat sonra Kuala Lumpur'dan Doha'ya hareket ettiği ifade edildi. Pilotun ölmesi nedeniyle uçuşun herhangi bir riske girip girmediği belirtilmeyen açıklamada, olayla ilgili başka ayrıntı da verilmedi.

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