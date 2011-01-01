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Dünya

YOLCU UÇAĞINDAKİ YANGINDA 10 KİŞİ YARALANDI MOSKOVA (A.A)

01 Ocak 2011 19:31

-YOLCU UÇAĞINDAKİ YANGINDA 10 KİŞİ YARALANDI MOSKOVA (A.A) - 01.01.2011 - Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Surgut kentinde kalkış için pistte ilerlemekte olan yolcu uçağındaki yangın ve sonrasındaki patlamada, 10 kişinin yaralandığı açıklandı.   Olayda 1 kişinin öldüğü daha önce açıklanmıştı. Uçakta yolcu ve mürettebat toplam 128 kişinin bulunduğu, ölen ve yaralanan 11 kişi dışındaki herkesin tahliye edilmesinin başarıldığı kaydedildi.  Patlama uçağı tamamen tahrip ederken, alevler 100 metrekarelik bir alana yayıldı.  Rusya'da 1990'lı yılların popüler müzik gruplarından olan "Na-Na"nın üyelerinin de uçakta olduğu bildirildi. Grup üyelerinden Vladimir Politov, yaptığı açıklamada, "motorlar çalışır çalışmaz bir şeylerin yanlış gittiği hissediliyordu, daha sonra uçağın dışında yangın başladı. Acil çıkış kapılarının açılmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşandı. İnsanlar paniğe kapıldı, bazıları alevlerin ortasından kaçıyordu" dedi.  Politov, kendisinin ve diğer grup üyelerinin acil çıkış kapısından, kanat üzerinden çıktıklarını ve yaralanmadıklarını kaydetti. 

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