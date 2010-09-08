-YOLCU UÇAĞINA BOMBA TEHDİDİ LOS ANGELES (A.A) - 08.09.2010 - Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Tayland Havayolları'na ait bir yolcu uçağının, uçakta bomba tehdidi yapılan bir not bulunması üzerine Los Angeles'a indiğini bildirdi. FBI sözcüsü Laura Eimiller, Bangkok'tan havalanan Tayland Havayolları'na ait 794 sefer sayılı uçakta bulunan notla ilgili olarak Los Angeles havalanındaki yetkililere bilgi verildiğini, uçağın inişten sonra uzak bir bölgeye çekildiğini söyledi. Yolcuların uçaktan indirildiği, uçaktaki bagajların inceleneceği ve yolcuların sorgulanacağı belirtildi. Tayland Havayolları Başkanı Piyasvasti Amranand, uçakta bomba olduğu yazılı notun, tuvaletteki aynanın üzerinde bulunduğunu, notun bozuk bir İngilizce ile yazıldığı kaydedildi.