-YOLCU UÇAĞI WASHINGTON'DA ALARMA NEDEN OLDU WASHINGTON (A.A) - 02.01.2011 - ABD'de Güney Carolina eyaletinden başkent Washington'a gelirken telsiz bağlantısı kopan uçak yarım saatlik üst düzey devlet alarmına neden oldu. Federal Havacılık Dairesi ve Washington emniyet örgütü yetkililerinin açıklamasına göre, Güney Carolina Hilton Head'den Piedmont Havayolları'nın 50 kişilik yolcu uçağı, radar ve telsiz bağlantısından çıkınca savaş uçaklarının takibine alındı. Ronald Reagan Uluslararası Havalimanı'na inen uçağın pilotu, istihbarat yetkililerine telsiz bağlantısının nasıl koptuğunu anlatmaya çalıştı. Kopukluk nedeni belli olmadı. Yerel saatle öğlen 13:30'da verilen başkent anaüslerini boşaltma alarmında, yılbaşı tatilindeki Capitol Hill Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nda (Kongre) çok az kişi bulunuyordu. Beyaz Saray'da boşaltma yapılmadı. 44 Havilland DHC-8 Turboprop (jet-pervane motorlu) yolcu uçağını hemen yakından izlemek için Andrews hava üssünden Kuzey Amerika Havacılık-Uzay Savunma Kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçakları derhal havalandı. Turboprop yolcu uçağı alana inince ''başkenti tahliye alarmı'' kaldırıldı.