T24 LogoT24 Logo
Dünya

YOLCU UÇAĞI WASHINGTON'DA ALARMA NEDEN OLDU WASHINGTON (A.A)

02 Ocak 2011 09:41

-YOLCU UÇAĞI WASHINGTON'DA ALARMA NEDEN OLDU WASHINGTON (A.A) - 02.01.2011 - ABD'de Güney Carolina eyaletinden başkent Washington'a gelirken telsiz bağlantısı kopan uçak yarım saatlik üst düzey devlet alarmına neden oldu. Federal Havacılık Dairesi ve Washington emniyet örgütü yetkililerinin açıklamasına göre, Güney Carolina Hilton Head'den Piedmont Havayolları'nın 50 kişilik yolcu uçağı, radar ve telsiz bağlantısından çıkınca savaş uçaklarının takibine alındı. Ronald Reagan Uluslararası Havalimanı'na inen uçağın pilotu, istihbarat yetkililerine telsiz bağlantısının nasıl koptuğunu anlatmaya çalıştı. Kopukluk nedeni belli olmadı.  Yerel saatle öğlen 13:30'da verilen başkent anaüslerini boşaltma alarmında, yılbaşı tatilindeki Capitol Hill Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nda (Kongre) çok az kişi bulunuyordu. Beyaz Saray'da boşaltma yapılmadı. 44 Havilland DHC-8 Turboprop (jet-pervane motorlu) yolcu uçağını hemen yakından izlemek için Andrews hava üssünden Kuzey Amerika Havacılık-Uzay Savunma Kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçakları derhal havalandı. Turboprop yolcu uçağı alana inince ''başkenti tahliye alarmı'' kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24