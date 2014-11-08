Yolcu uçağı sığıra çarptı!

Yetkililer, ülkenin batısında Surat kentinde meydana gelen olayda, SpiceJet'e ait Yeni Delhi seferini yapan yolcu uçağının, kalkış için hızlandığı sırada pistte başıboş gezen bir sığıra çarptığını, çarpma sırasında yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadığını ancak uçağın hasar gördüğü bildirdi.

SpiceJet'ten yapılan açıklamada, uçakta 146 yolcunun bulunduğu, kazadan sonra yolcuların başka bir uçağa aktarıldığı belirtilirken, "Bazı havaalanlarında başıboş gezen hayvanların, büyüyen bir tehdit haline geldiği ve kaza nedeniyle Surat'tan yapılan seferlerin, süresiz olarak askıya alınacağı" kaydedildi.

SpiceJet'in Operasyon Direktörü Sanjiv Kapoor, kazanın, Surat Havaalanı'nda güvenliğin gevşek olmasından kaynaklandığını savunarak, "pistte bir sığırın dolaşması, basitçe ifade etmek gerekirse affedilemez" olduğunu söyledi.