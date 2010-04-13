Yolcu uçağı pistten çıktı: 20 yaralı

Endonezya'da bir yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıkması sonucu en az 20 kişi yaralandı.



Sivil havacılık genel direktörü Bhakti Singayuda, içinde 109 yolcu ve mürettebat bulunan Boeing 737 tipi uçağın şiddetli yağış altında Batı Papua bölgesindeki Manokwari havaalanına iniş esnasında pistte kaydığı, uçağın bir kısmının pistin yaklaşık 200 metre ilerisinde yer alan akarsuya düştüğünü belirtti.



Singayuda, 103 yolcu ve 6 mürettebatın hayatta olduğunu, yaralananların hastaneye kaldırıldıklarını kaydetti.