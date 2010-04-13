T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yolcu uçağı pistten çıktı: 20 yaralı

13 Nisan 2010 12:59

Endonezya'da bir yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıkması sonucu en az 20 kişi yaralandı.
    
Sivil havacılık genel direktörü Bhakti Singayuda, içinde 109 yolcu ve mürettebat bulunan Boeing 737 tipi uçağın şiddetli yağış altında Batı Papua bölgesindeki Manokwari havaalanına iniş esnasında pistte kaydığı, uçağın bir kısmının pistin yaklaşık 200 metre ilerisinde yer alan akarsuya düştüğünü belirtti.
    
Singayuda, 103 yolcu ve 6 mürettebatın hayatta olduğunu, yaralananların hastaneye kaldırıldıklarını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24