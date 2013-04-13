Yolcu uçağı okyanusa iniş yaptı

Endonezya’nın en büyük özel havayolu şirketi olan Lion Air’e ait bir yolcu uçağı, Bali adasına iniş esnasında pistı ıskalayınca suya iniş yaptı. Uçağın suya başarılı bir şekilde indiği ve 172 yolcu ve mürettebatın hayatta olduğu belirtildi.



Endonezya’nın Bali adasına uçmakta olan bir yolcu uçağı, iniş esnasında pisti ıskalayınca suya iniş yaptı. Pisti 200-300 metre ıskaladığı belirtilen uçağın iniş esnasında fazla sorun yaşamadığı ve gövdesinde az hasar oluştuğu belirtildi.

Endonezya hükümeti, uçaktaki 172 yolcu ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yerel televizyon kanallarında beliren görüntülerde, Boeing yolcu uçağının suya inmesinin ardından yolcuların tahliye edilmesi gösterildi.