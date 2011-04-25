-YOLCU, UÇAĞI LİBYA'YA YÖNLENDİRMEK İSTEDİ ROMA (A.A) - 25.04.2011 - İtalyan havayolu şirketi Alitalia, Roma'ya giden uçaktaki bir yolcunun, uçağı Libya'ya yönlendirmek istediğini ve bir uçuş görevlisine saldırdığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Paris'ten dün gece 131 yolcusuyla havalanan uçaktaki yolculardan biri Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek istedi, bir uçuş görevlisine saldırdı ve diğer uçuş görevlileri tarafından kontrol altına alındı. Daha sonra uçağın planlandığı gibi Roma'ya iniş yaptığı, yolcuların durumunun iyi olduğu, söz konusu yolcunun Leonardo da Vinci havaalanında gözaltına alındığı belirtildi. İtalyan haber ajansı ANSA ise orta yaştaki yolcunun Kazakistanlı olduğunu ve uçuş görevlisine tırnak makası ile saldırdığını, görevlinin yaralanmadığını duyurdu.