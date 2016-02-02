Yolcu uçağı havadayken patlama meydana geldi!

Dubai merkezli Daallo Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, kabin içinde meydana gelen patlamanın ardından Somali’nin Mogadişu Havalimanı’na geri dönerek acil iniş yaptı. İçinde 60 kilinin bulunduğu uçakta patlama nedeniyle iki kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

İsveç televizyon kanalı SVT’nin Afrika muhabirinin haberine göre; Somali'den Cibuti'ye giden D3159 sefer sayılı uçakta, kalkıştan beş dakika sonra bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle uçak pencerelerinden biri parçalandı ve kabin içinde yangın çıktı.

Yerel bir radyo, uçağın acil inişin ardından da yanmaya devam ettiğini duyurdu. Havalimanındaki güvenlik yetkilileri uçakta meydana gelen patlamanın nedeninin bilinmediğini açıkladı.