T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolcu uçağı havadayken patlama meydana geldi!

Olayda iki kişi yaralandı

02 Şubat 2016 18:42

Dubai merkezli Daallo Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, kabin içinde meydana gelen patlamanın ardından Somali’nin Mogadişu Havalimanı’na geri dönerek acil iniş yaptı. İçinde 60 kilinin bulunduğu uçakta patlama nedeniyle iki kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

İsveç televizyon kanalı SVT’nin Afrika muhabirinin haberine göre; Somali'den Cibuti'ye giden D3159 sefer sayılı uçakta, kalkıştan beş dakika sonra bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle uçak pencerelerinden biri parçalandı ve kabin içinde yangın çıktı.

Yerel bir radyo, uçağın acil inişin ardından da yanmaya devam ettiğini duyurdu. Havalimanındaki güvenlik yetkilileri uçakta meydana gelen patlamanın nedeninin bilinmediğini açıkladı.

ETİKETLER

somalicibutiuçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24