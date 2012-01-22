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Yolcu treninin vagonu raydan çıktı SAKARYA (A.A)

22 Ocak 2012 14:33

-Yolcu treninin vagonu raydan çıktı SAKARYA (A.A) - 22.01.2012 - Sakarya'nın Geyve ilçesinde yolcu treninin vagonu raydan çıktı. Eskişehir-İstanbul seferini yapan ''11207'' sefer sayılı Anadolu Ekspresi'nin bir vagonu, Geyve Örencik Köyü mevkisinde raydan çıktı.  Ölen yada yaralananın olmadığı kaza nedeniyle, demiryolu ulaşıma kapandı. Trende bulunan 391 yolcu, Doğançay istasyonundan kaldırılan otobüslerle İstanbul'a gönderilirken, TCDD ekipleri raydan çıkan vagonu yeniden demiryoluna almak için çalışma başlattı. 

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