Yolcu trenine mayınlı saldırı

T24 - PKK'lıların döşediği mayının patlaması sonucu 8 vagon raydan çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama demiryolunu ulaşıma kapattı.



Divriği ile Erzincan arasında sefer yapan yolcu ve yük vagonlarından oluşan karma trenin 8 yük vagonu, bugün sabah Erzincan'a doğru yola çıktı.



Tren, Alp ile Erzincan arasında PKK'lı teröristler tarafından döşenen mayının patlatılması sonucu raydan çıktı. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.



Raydan çıkan trenin yolcularının Erzincan'a ulaşımı demiryoluyla sağlanırken, kaza nedeniyle Çetinkaya'da bekletilen Doğu Ekspresi yolcuları Erzincan'a karayoluyla ulaştırıldı.



Patlama nedeniyle kapanan demiryolunun ulaşıma açılmasına çalışılıyor.





