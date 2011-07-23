-YOLCU TRENİ RAYDAN ÇIKARAK ALEV ALDI BEYRUT (A.A) - 23.07.2011 - Suriye devlet televizyonu, Halep-Şam seferini yapan bir yolcu treninin, raydan çıkarak alev alması sonucu makinistin öldüğünü, bazı yolcuların yaralandığını duyurdu. Haberde, 480 yolcunun bulunduğu trenin, "sabotajcıların" rayları söküp parçalaması sonucu raydan çıktığı kaydedildi. Devlet televizyonu, treni hedef alan sabotajcıların ülkenin orta kesimindeki Humus kenti yakınında El Suda'da rayları söktüğünü haber verdi. Haberde kesin yaralı sayısı belirtilmezken, televizyonda devrilen ve yanan tren ile sökük rayların görüntüleri yayımlandı. Humus Valisi Hasan Abdülal da sabotajcıların motosikletlerle bölgeye geldiklerini, trenin yüksek voltajlı elektrik hattı yakınında raydan çıkması sonucu makinistin yanarak öldüğünü açıkladı.