-YOLCU TRENİ OTOMOBİLİ EZDİ KAYSERİ (A.A) - 16.04.2011 - Kayseri'de yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sivas'tan Kayseri'ye gelen yolcu treni, Mustafakemalpaşa Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte, Ruhi Aslan'ın (45) kullandığı 38 LR 707 plakalı otomobile çarptı. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gözbaba köyü muhtarı olduğu bildirilen Ruhi Aslan ile yanındaki ağabeyi Zahir Aslan (62), hayatını kaybetti. Zahir Aslan'ın, kardeşiyle birlikte, Hollanda'da çalışan oğlunu Erkilet Havaalanı'ndan bu ülkeye uğurladıktan sonra dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.