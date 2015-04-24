Yolcu treni mültecilere çarptı: 14 ölü

Selanik - Belgrad arasında çalışan ekspres treni, yasa dışı yollarla daha iyi bir yaşam için Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan bir grup mülteciye çarptı. Makedonya'nın başkenti Üsküp ile Köprülü kentleri arasında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaşamını yitirdi.

Makedonya İçişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Ivo Kotevski yaptığı açıklamada, gece saat 23:00 sıralarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 14 mültecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığını da belirten Kotevski, polisin kazanın meydana geldiği yerde hayatta kalan 8 kişiyi bulduğunu ve bunları karakola götürdüğünü vurguladı. Kotevski, polisin ayrıca, olay yerinde kaçan bir grup mülteciyi daha aradığını söyledi.

Selanik - Belgrad arasında çalışan ekspres treninin Makedonya'nın başkenti Üsküp ile Köprülü kentleri arasında seyir halindeyken mültecilerin, o sırada tren yolu üzerinde olduğu öğrenildi.