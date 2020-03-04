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Yolcu taşıma hakkı bu yıl sonunda biten TCDD'nin üç şirketi birleştirildi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlandı

Yolcu taşıma hizmetini artık özel sektör üstlenecek

04 Mart 2020 08:31

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na ait olan üç demiryolu şirketi birleştirilerek tek bir şirket haline dönüştürüldü. Yeni kurulan firmaya Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi ismi verildi. TCDD'nin bu yıl sonunda yolcu taşıma hakkı sona eriyor. Bu hizmeti artık özel sektör üstlenecek.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün bağlı işletmelerinden Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.'nin birleştirilmesi suretiyle Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi'nin (TÜRASAŞ) kurulmasına Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile karar verildi.

TÜRASAŞ'ın ilgili olduğu bakanlık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak belirlendi.

Şirketin faaliyet alanı ve görevleri, organları, sermayesi ve diğer ilgili hususların ana statüsünde belirtildiği ifade edildi.

Birleştirilen üç kamu şirketinin hak ve yükümlülükleri, taşınır ve taşınmazları ve personeli (iptal edilenler hariç) dolu-boş kadro pozisyonları TÜRASAŞ'a devrolunacak.

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