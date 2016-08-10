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Yolcu rahatsızlandı THY uçağı zorunlu iniş yaptı

Rahatsızlanan yolcunun alandaki ambulansla en yakın hastaneye sevk edildiği belirtildi

10 Ağustos 2016 19:12

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan İstanbul'a gelmek  için havalanan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağının Mısır'ın başkenti  Kahire'ye zorunlu iniş yaptığı belirtildi. 

Mısırlı yetkililerden alınan bilgiye göre, bu sabah Riyad'dan kalkan  TK 145 sefer sayılı THY uçağı, Pakistanlı bir yolcunun sağlık sorunları nedeniyle  Kahire Havaalanı’na zorunlu iniş yaptı.

Rahatsızlanan yolcunun alandaki ambulansla en yakın hastaneye sevk  edildiği belirtildi.

İşlemlerin ardından yeniden havalanan uçak saat 13.19'da İstanbul  Atatürk Havalimanı'na indi.

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