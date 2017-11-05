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Yolcu otobüsünün sürüklediği motosiklet sürücüsü öldü

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki Yazgı Önal, öldü

05 Kasım 2017 14:28

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki Yazgı Önal, öldü.
Kaza, bu sabah Samsun\'un Kavak İlçesi Çakallı Mevkii\'nde meydana geldi. Diyarbakır\'dan Giresun\'a giden Öz Diyarbakır firmasına ait Servet Elçin yönetimindeki 06 GB 1318 plakalı yolcu otobüsü, önünde ilerleyen Yazgı Önal\'ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Motosikleti ile otobüsün ön tamponuna sıkışan Yazgı Önal, kaza yerinde öldü. Jandarma otobüs sürücüsünü gözaltına alırken, yolcular firmaya ait başka bir otobüsle Giresun\'a gönderildi.

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