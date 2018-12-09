Yolcu otobüsünün bagajındaki kolilerden 5 kilo eroin çıktı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE\'de, polis ekiplerinin yol kontrolünde durdurup, arama yaptığı yolcu otobüsünün bagajındaki kolilerde, 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale- Ankara yolundaki kontrolde, Van- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği \'Abby\' ile arama yapıldı. Bagaj bölümündeki yiyecek kolilerini koklayan \'Abby\' tepki verdi. Bunun üzerine narkotik timleri, açtıkları karton kolilerde 5 kilo 250 gram eroin buldu. Otobüs şoförü ile muavinin ifadesi sonucu kolinin sahibi oldukları belirlenen İran uyruklu E.S.A., M.K. ve S.Y.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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