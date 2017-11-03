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Yolcu otobüsündeki su kutularından kaçak sigara ve telefon çıktı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, polisin yolcu otobüsünde yaptığı aramada, su kutularının içerisine saklanmış 2 bin 750 paket sigara ve 40 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

03 Kasım 2017 15:12

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, polisin yolcu otobüsünde yaptığı aramada, su kutularının içerisine saklanmış 2 bin 750 paket sigara ve 40 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.
Şırnak\'ın Cizre İlçesi ile Mersin arasında yolcu taşımacılığı yapan 73 FA 555 plakalı otobüsü durduran polis, arama yaptı. Titizlikle otobüsün her noktasını arayan ekipler, su kutularının içine gizlenmiş 2 bin 750 paket sigara ve 40 gümrük kaçağı telefon ele geçirdi. Sigara ve telefonların sahibi olduğu iddia edilen M.A.K. ve M.Ç. gözaltına alındı.
Bir diğer çalışmayı da Kıbrıs TIR Parkı içerisinde yapan polis, düzenlediği operasyonda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyon kapsamında A.A. ve M.T gözaltına alındı. 4 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevkedilecek.

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