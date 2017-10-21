Yolcu otobüsündeki kaçak sigara ve içkiye 4 gözaltı

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da jandarma, yolcu otobüsünde yaptığı aramada bin 760 paket kaçak sigara ve 16 litre kaçak içki ele geçirdi, Azerbaycan vatandaşı 4 yolcuyu gözaltına aldı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazköy Mevkii\'nde bulunan uygulama noktasında durdurdukları Iğdır’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünde yaptıkları aramada yolcu valizlerinde bin 760 paket kaçak sigara ve 16 litre kaçak içki ele geçirdi. Kaçak sigara ve içkiye el koyulurken, Azerbaycan uyruklu 4 yolcu gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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