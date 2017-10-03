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Yolcu otobüsünde 1370 paket kaçak sigara ele geçirildi

Fatih YILMAZ (Tokat), (DHA)- TOKAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada 1370 paket kaçak sigara ele geçirildi

03 Ekim 2017 21:17

Fatih YILMAZ (Tokat), (DHA)- TOKAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada 1370 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Jandarma ekipleri Ağrı\'dan İstanbul\'a giden bir yolcu otobüsünü D-100 Karayolu Köklüce mevkiinde durdurdu. Jandarma ekiplerinin otobüste yaptığı aramada, yolculardan İ.B.\'nin valizinde toplam 1370 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, İ.B. gözaltına alındı.
Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Fatih YILMAZ Tokat DHA TOKATJandarma KomutanlığıJandarmaAğrıD100 Karayolu Köklüce

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