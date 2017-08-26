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Yolcu otobüsünde uyuşturucuya 2 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak aranan yolcu otobüsündeki kadının çantasında 3 kilo 670 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin ve 10 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

26 Ağustos 2017 16:05

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te polis tarafından durdurularak aranan yolcu otobüsündeki kadının çantasında 3 kilo 670 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin ve 10 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan\'dan hareket eden yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduğu ihbarıyla otoyol kuzey gişelerinde kontrol noktası oluşturuldu. Ekipler, durdurulan otobüste arama yaptığı sırada S.E ve N.K. isimli kadının tavırlarından şüphelenip arama yaptı. Kadının kol çantasında yapılan aramada 3 kilo 670 gram metamfetamin ve 10 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken 2 şüpheli gözaltına alındı.

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