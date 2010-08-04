-YOLCU OTOBÜSÜNDE KORKUTAN YANGIN AMASRA (A.A) - 04.08.2010 - Bartın'ın Amasra ilçesinde, seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında yolcular minibüslerle Bartın'a götürüldü. Alınan bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinden İstanbul yönüne gitmekte olan Mustafa Tutkun (48) yönetimindeki bir firmaya ait 34 VHD 66 plakalı yolcu otobüsünde, ilçeye bağlı Bozköy mevkisinde, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün, aracın motor kısmının yandığını fark etmesi üzerine otobüste bulunan 48 yolcu tahliye edildi. Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Amasra Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri de katıldı. Müdahaleye rağmen otobüs tamamen yandı, panik yaşayan yolcular ise minibüslerle Bartın'a götürüldü. Tutkun, yangının çıktığını fark etmesi üzerine yolcuları araçtan indirdiğini ve bagajlardaki yolculara ait çanta ve valizlerin bazılarını yangından kurtarabildiklerini söyledi.