Yolcu otobüsünde kaçak sigara ve içki ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde bandrolsüz bin 120 paket sigarayla 35 şişe içki, ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, TEM Yolu\'nda yapılan kontrolde, İstanbul yönüne giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj bölümünde, koliler içinde bandrolsüz bin 120 paket sigara ve 35 şişe içki bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla kaçak sigara ve içkilere el konulurken, 4 kişi gözaltına alındı.



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