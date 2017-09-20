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Yolcu otobüsünde kaçak sigara ve içki ele geçirildi

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) -TOKAT'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste 2 bin 200 paket kaçak sigara ile 13 litre kaçak votka ele geçirildi

20 Eylül 2017 20:06

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) -TOKAT\'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste 2 bin 200 paket kaçak sigara ile 13 litre kaçak votka ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Erbaa-Taşova karayolunda Iğdır\'dan İstanbul\'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada Azerbaycan uyruklu B.H. ve I.G.’nin valizlerinde 2 bin 200 paket kaçak sigara ve 13 litre kaçak votka bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler B.H. ve I.G. jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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