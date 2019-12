-YOLCU OTOBÜSÜNDE AB EĞİTİMİ ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından hazırlanan AB süreciyle ilgili bilgilendirme broşürleri, şehirlerarası otobüslerde yolculara dağıtılacak. ABGS broşürlerinin otobüslerde dağıtımı konusunda ABGS ile Metro Turizm arasındaki işbirliği protokolü, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Bilgiseven tarafından imzalandı. Broşürlerin yerleştirildiği ilk otobüs ise ''AB yolcusu kalmasın'' çağrılarıyla sefere uğurlandı. Başmüzakereci Bağış, otobüsün şoför koltuğuna geçerek gazetecilere görüntü verdi. Devlet Bakanı Bağış, ABGS bahçesinde yapılan törende yaptığı konuşmada, AB sürecinde yürüttükleri iletişim kampanyasında yeni bir adım attıklarını belirterek, bu sosyal sorumluluk projesinin hayata geçmesine katkı yapan şirket yönetimini ve çalışanlarını kutladı. Bağış, aynı sorumluluğu gösteren herkesle işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Metro Turizm şirketi ile ''Türkiye'de ulaşılmamış nokta bırakmama'' hedefini paylaştıklarını ifade eden Bağış, "Biz Türkiye'nin AB süreciyle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve ulaşılmadık insan bırakmamakta iddialıyız, onlar da özellikle son 10 yılda yeni yolları ile çok daha çağdaş bir ülke olan Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızın birbirine kavuşması için çabalıyorlar. Bundan sonra, bu ortak paydada birlikte işbirliği yapacağız'' diye konuştu. Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin Türkiye'nin demokratikleşmesi, çağdaşlaşması, zenginleşmesi için çok önemli bir süreç olduğunu dile getiren Bağış, şunları söyledi: "Bu süreci halkımıza daha iyi anlatmamız gerektiğini her vesileyle bir kez daha anlıyoruz. Vatandaşımızın AB sürecinde ülkemizin nasıl kalkındığını anlaması açısından, onlara belki de okumaya en açık oldukları zaman diliminde ulaşmak istedik. O da seyahat sırasında. Karada Metro seyahat firmamızla, havada da Türk Hava Yolları ile projelere imza atıyoruz." AB süreciyle ilgili bilgilendirme içeren spotların da otobüslerdeki ve şirketin bürolarındaki ekranlarda gösterileceğini kaydeden Bağış, otobüs üzerinde seferin Edirne'ye yapılacağının belirtildiğine işaret ederek "Otobüste, hedef Edirne gösterilmiş ama bizim AB sürecinde de çok sık kullandığımız bir sloganımız var: Durmak yok yola devam. Biz Edirne'de durmayacağız, Brüksel'e kadar gideceğiz. Brüksel'den de insanlığa huzur vermeye, insanların barışı ve kalkınması için Avrupalı müttefiklerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. -AVRUPA'DAKİ DAR VİZYONLU SİYASİLER- Bugün Türkiye kamuoyunun yüzde 60'ının Türkiye'nin AB sürecine olumlu baktığını ancak Türkiye'nin AB'ye üye olarak kabul edilip edilmeyeceği sorulduğunda sadece yüzde 40'ının olumlu cevap verdiğine işaret eden Bağış, "Aradaki fark, Avrupa'daki dar vizyonlu bazı siyasilerin Türkiye'nin tam üyelik hedefini kendi iç siyasi kampanyalarında istismar etmelerinden kaynaklanıyor'' dedi. AB konusunda olumsuz yaklaşımın, aynı şekilde Türkiye vatandaşlarının da bu söylemleri fazla ciddiye almasından kaynaklandığını dile getiren Bağış, AB ile ilgili gerçek bilgileri bundan sonra tüm yolcularla paylaşmaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye'yi AB'de anlatmaya devam ederken Türkiye içinde de Avrupa'yı anlatmaya devam edeceğiz. Ve bu ilişkinin bir kazan-kazan ilişkisi olduğunu her vesileyle kendi vatandaşlarımızla paylaşacağız" diye konuştu. Bağış, artık bütün Türkiye'nin yolcularının Türkiye'nin müzakere heyetinin doğal üyeleri olduklarını söyledi. Hazırlanan iki broşürden her ay yolculara 20'şer bin tane dağıtılması, ABGS'nin iletişim kampanyasının THY ile devam etmesi, uluslararası destinasyonlarda broşürlerin İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak dağıtılması planlanıyor. Kampanya bir yıl boyunca sürdürülecek.