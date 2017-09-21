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Yolcu otobüsünde 5 kaçak göçmen yakalandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 5 kaçak göçmen yakalandı

21 Eylül 2017 19:50

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 5 kaçak göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, İstanbul\'a giden yolcu otobüsünü Eskipazar İlçesi Hamamlı Köyü mevkisindeki kontrol noktasında durdurdu. Otobüsteki yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Yolcular arasıda bulunan 4 Afganistan, 1 Bangladeş uyruklu 5 kişinin ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlendi. Erzurum\'dan bindikleri otobüsle İstanbul\'a gitmek isteyen 5 kaçak göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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