Yolcu otobüsünde 37 gram eroin ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, yol kontrolleri yapan polis ekipleri, durdurdukları şehirlerarası otobüste yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki M.A.\'nın sırt çantasından 37 gram eroin ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kayseri- Malatya karayolu girişinde oluşturduğu kontrol noktasında durdurulan şehirlerarası otobüsün içinde yolcu olarak bulunan M.A.\'nın sırt çantasında kıyafetler arasına gizlenmiş 37 gram eroin ele geçirildi. M.A., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.