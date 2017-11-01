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Yolcu otobüsünde 37 gram eroin ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, yol kontrolleri yapan polis ekipleri, durdurdukları şehirlerarası otobüste yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki M

01 Kasım 2017 12:46

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, yol kontrolleri yapan polis ekipleri, durdurdukları şehirlerarası otobüste yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki M.A.\'nın sırt çantasından 37 gram eroin ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kayseri- Malatya karayolu girişinde oluşturduğu kontrol noktasında durdurulan şehirlerarası otobüsün içinde yolcu olarak bulunan M.A.\'nın sırt çantasında kıyafetler arasına gizlenmiş 37 gram eroin ele geçirildi. M.A., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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