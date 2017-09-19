Yolcu otobüsünde 1790 paket kaçak sigara ele geçirildi

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada merdiven altı boşluklarına zulalanmış 1790 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suşehri İlçesi\'nde, Erzincan-Tokat D-100 karayolunda, yol kontrol ve arama faaliyeti yapıldı. Ağrı\'dan İstanbul\'a giden te olan yolcu otobüsü durdurularak arandı.Yapılan aramada otobüsün orta kapı merdiven altı boşluklarına zulalanmış 1790 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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