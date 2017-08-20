T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolcu otobüsünde 134 mülteci yakalandı

Yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi

20 Ağustos 2017 02:57

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 134  mülteci yakalandı.

Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkamış'ın Karakurt köyü ile Erzurum'un Horasan ilçeleri arasında yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri H.B. yönetimindeki otobüsü durdurdu.

Otobüste arama yapan ekipler, yurda yasadışı yollardan girdiklerini tespit ettiği 127 Afganistan, 2 İran ve 5 Pakistan uyrukluyu yakaladı.

Gözaltına alınan sürücü H.B'nin daha önceden insan ticareti suçundan hükümlü giydiği, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak salıverildiği öğrenildi.

Öte yandan, yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

ETİKETLER

mülteciyakalandıpolis134 yabancıkars

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24