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Yolcu otobüsünde 1 ton kaçak et ele geçirildi

Etlerin, Irak'tan Kahramanmaraş'a getirildiği ve İstanbul'da piyasa sürüleceği öğrenildi

Fotoğraf: Arşiv

22 Mart 2016 13:47

Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada 1 ton kaçak et bulundu. 

NTV'de yer alan habere göre, Kırşehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla giren etin Kırşehir üzerinden İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kırşehir-Kırıkkale karayolunda Kaman ilçesine bağlı Hamit köyü yol kavşağında uygulama yapan ekipler, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagajında, dondurularak kutular içerisinde saklanmış halde yaklaşık 1 ton et bulundu.

Etlerin sahibi olduğu iddia edilen A.Y, hakkında yasal işlem başlatıldı. Irak'tan Kahramanmaraş'a getirildiği ve İstanbul'da piyasa sürülmesinin planlandığı belirlenen etler, Kaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

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