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Yolcu otobüsü yandı

Yolcular, zamanında tahliye edildi; yaralanan yok

29 Haziran 2017 23:59

İstanbul-Edirne TEM otoyolunun Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi yakınlarında bir yolcu otobüsü belirlenemeyen nedenle alev alarak yandı. Motor kısmında başlayan yangın yayılmadan yolcuların zamanında tahliye edilmesiyle olayda yaralanan olmadı.

İstanbul'dan Edirne'ye yolcu taşıyan Sezgin Sağlam'ın kullandığı 22 EL 773 plakalı otobüs TEM otoyolunun Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi gişeler mevkiine geldiğinde, otobüs motor kısmından henüz belirlenmeyen nedenle alev aldı. Alevleri gören sürücü Sezgin, otobüsü emniyet şeridine çekerek içinde bulunan 54 yolcunyu kısa sürede tahliye etti. Sürücünün haber vermesi üzerine Çorlu'dan itfaiye ekipleri bölgeye giderken, alevler kısa sürede otobüsü tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs tamamen yanarak demir yığını haline döndü.

Otobüste bulunan ve şans eseri yara almadan kurtulan 54 yolcu başka bir otobüsle Edirne'ye gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

 

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