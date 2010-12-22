-YOLCU OTOBÜSÜ ÜST GEÇİT DİREĞİNE ÇARPTI SAMSUN (A.A) - 22.12.2010 - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir yolcu otobüsünün üst geçit direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Samsun'da Ordu yönüne giden Mustafa Hasanoğlu yönetimindeki 54 ZE 666 plakalı yolcu otobüsü, Selyeri yöresinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu üst geçit direğine çarptı. Kazada, yolculardan Celal Yazıcı olay yerinde, Meryem Taşkın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü. Yaralanan sürücü ile Mesut Kuloğlu, Veysel Nar, Fatma Şahin, Hilal Şahin, Temel Şahin, Saime Özer, Özcan Tutar, Zelife Hasanoğlu, Mehmet Hasanoğlu, Cihan Armağan, Öznur Kartal, Ceyda Kartal, Muzaffer Öztürk, Özgür Küleyin, Elmas Talanoğlu, Ali Osman Berberoğlu, Pakize Karaçengel, Fatih Yağcı, Ekrem Dere, Mustafa Elmacı, Ecehan Demir ve Serpil Taşkın, Samsun Eğitim ve Araştırma ile Gazi Devlet hastanelerine kaldırıldı.